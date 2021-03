CORIGLIANO VOLLEY: SODDISFAZIONE PER L'HUB REGIONALE DEL PALABRILLIA



La Corigliano Volley ringrazia le istituzioni cittadine, in particolare il Sindaco e l’Assessore allo sport, dott. Giovanni Palermo, per aver accolto favorevolmente la proposta di indicare il Palazzetto dello Sport di Contrada Brillia quale centro di vaccinazione.

Quali gestori della struttura ci riteniamo, altresì, soddisfatti dell’interesse mostrato dalla Regione Calabria, la quale ha inteso destinare il Palabrillia ad Hub regionale per le vaccinazioni. L'occasione fa sì che gli enormi sforzi profusi dalla Corigliano Volley in questi anni di gestione della struttura, resa sempre efficiente nonostante i ripetuti interventi di manutenzione, abbiano ricevuto una giusto riconoscimento; inoltre, sono state, finalmente, risolte le annose problematiche legate alla viabilità; si è proceduto alla bitumazione delle aree adiacenti alla struttura e si sta celermente proseguendo nei lavori di sistemazione degli spazi interni. La CoriglianoVolley continuerà a fornire tutto il supporto necessario, affinché ogni attività che possa rendere fruibile la struttura sia svolta nel più breve tempo possibile. Nella lotta contro il covid-19 occorrono unità e spirito di squadra, valori che il nostro sport ci insegna da sempre. Approfittiamo, infine, per ringraziare la Provincia di Cosenza e l'Istituto Tecnico Commerciale e Liceo Scientifico Sportivo "Luigi Palma", in persona della Dirigente, dott.ssa Cinzia D'Amico, per aver concesso ai nostri atleti l'utilizzo della palestra, in modo tale da proseguire nelle attività agonistiche e non già programmate, anche in modo da non confliggere con la superiore esigenza sanitaria che rende assolutamente prioritaria la vaccinazione all'interno del Palasport di Contrada Brillia.

