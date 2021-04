TAR CALABRIA SOSPENDE L’ORDINANZA COMUNALE DA DOMANI SI TORNA A SCUOLA IN PRESENZA

CORIGLIANO-ROSSANO, 8 aprile 2021 – Il Tar Calabria ha sospeso l’ordinanza del sindaco del comune di Corigliano-Rossano, nella parte che riguarda la didattica a distanza.

Alla luce del fatto che alcuni cittadini hanno esercitato il loro diritto di ricorrere contro la parte dell'ordinanza che prorogava la sospensione della didattica in presenza, il Tribunale Amministrativo Regionale ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza. In base a questo provvedimento, dunque, che ha effetto immediato, a partire da domani, venerdì 9 aprile 2021, riparte la didattica in presenza come prevista nell'ultimo provvedimento del Governo per ciò che riguarda la Zona Rossa vigente in Calabria, quindi per tutte le scuole primarie e per il primo anno delle scuole secondarie, comprese le scuole private e quelle paritarie, incluse quelle per l’infanzia. Il Comune ha già predisposto il servizio scuolabus che partirà regolarmente domani, ed ha dato comunicazione ai gestori del servizio mensa affinché predisponga il servizio a partire da lunedì 12 aprile 2021.

«Il TAR ha ritenuto non ci siano le condizioni di straordinarietà previste dalla normativa vigente per attuare la didattica a distanza - ha dichiarato il sindaco Flavio Stasi - nonostante l'organo competente dell'Azienda Sanitaria Provinciale, con nota formale al Comune, abbia specificato che "alla luce della situazione epidemiologica si ritiene possano ricorrere le condizioni per il prolungamento di ulteriori 10 giorni, fino a nuova valutazione, della chiusura delle scuole primarie". Un messaggio chiaro che né istituzionalmente né per coscienza potevo ignorare. Ad ogni modo questo è evidentemente l'orientamento del nostro TAR ed è giusto quindi rispettare il provvedimento giudiziario. Il Comune, del resto, già domani assicurerà tutti i servizi necessari per il corretto svolgimento dell'attività scolastica in presenza, a partire dal servizio scuolabus, mentre il servizio refezione, che richiede una diversa programmazione, ripartirà da lunedì prossimo».

«Ai nostri piccoli concittadini - conclude il sindaco - che domani riprenderanno il percorso didattico in presenza in un anno difficile, auguro un buon ritorno tra i banchi di scuola».

Stampa Email