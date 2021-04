TOLLERANZA ZERO VERSO GLI INCIVILI, ELEVATE SANZIONI PER OLTRE TREMILA EURO



Rubate nei giorni scorsi tre fototrappole: Cantinelle, Pirro Malena, Fabrizio.

CORIGLIANO-ROSSANO, 22 aprile 2021 - Nessuna tolleranza verso gli incivili. Nei giorni scorsi sono state rubate tre fototrappole - Cantinella, Pirro Malena e Fabrizio - verso questo gesto ignobile è già stata sporta denuncia contro ignoti e i sistemi di sorveglianza, che ad evidenza danno fastidio a chi intende continuare a creare nocumento alla città, abbandonando i rifiuti in modo selvaggio, saranno sostituite con strumenti a più alta efficacia che manderanno direttamente il segnale, relativo all'abuso, alla centrale della Polizia Locale.

Sempre in tema di controllo ambientale del territorio continua l'azione di monitoraggio e, sempre grazie all'utilizzo del sistema delle fototrappole, sono state elevate nel giro di un mese, multe per oltre tremila euro. Sono ancora, purtroppo troppi, gli incivili che sprezzanti del bene pubblico, privi di qualsivoglia forma di rispetto per il territorio, ritengono di poter scaricare i loro rifiuti, specie ingombranti dove ritengono più opportuno. Un comportamento inaccettabile che continueremo a sanzionare.

Ricordiamo ai nostri concittadini che è possibile conferire i rifiuti ingombranti, gratuitamente, presso i centri di raccolta comunali siti in Contrada Bonifacio e in Contrada da Pennino (nei pressi degli autoparchi comunali), in Via G.Rizzo (zona Traforo centro storico Rossano) e in Contrada Sant'Irene presso la sede della Ecoross. Inoltre, è sempre attivo il servizio di ritiro a domicilio gratuito chiamando il numero 0983/565045.

È una campagna di civiltà, di riconquista del senso civico e recupero del decoro urbano

