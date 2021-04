Corigliano Scalo, gattino investito su via Walt Disney salvato da Carabinieri e volontari

Una bellissima storia di solidarietà. È quella accaduta nel pomeriggio odierno a Corigliano Scalo, dove è stato tratto in salvo un gattino investito da una vettura che non si è poi fermata a prestare soccorso al malcapitato animaletto.

Protagonisti di tale preziosa pagina sono stati i Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro, con lo stesso Capitano Cesare Calascibetta in persona, ed alcuni cittadini di buona volontà: entrambi meritano il plauso della comunità.

Nel primo pomeriggio di oggi, infatti, una pattuglia dei Carabinieri, transitando nella sopraelevata di via Walt Disney, notava una coppia ferma a bordo strada, intenta a prestare soccorso ad un gattino, dai colori bianco e nero, investito da una vettura poi fuggita. I militari allertavano immediatamente per le cure del caso il veterinario di turno dell’Asp, proveniente da Rocca Imperiale, e nel frattempo, grazie all’intervento di un’associazione di volontari che opera gratuitamente sul territorio, si provvedeva a recuperare, senza non poche difficoltà e con appositi strumenti, lo stesso animaletto, il quale, evidentemente impaurito, si era spostato a bordo del cavalcavia, mettendo ulteriormente a repentaglio la propria vita. Si rendeva pertanto necessario bloccare la circolazione stradale per qualche istante, anche con la collaborazione della Polizia locale frattanto intervenuta, affidando poi il gattino in una gabbietta ai volontari dell’associazione, che provvederanno alla sua più idonea sistemazione.

Un lieto fine, dunque, per il gattino involontario protagonista di questa storia, che denota la grande sensibilità del Capitano Calascibetta e dei suoi uomini, nonché lo zelo di taluni cittadini e volontari.

Fabio Pistoia



