CHIUDIAMO PERCHÉ’ VOGLIAMO RIAPRIRE

La ICOM srl, società che gestisce i Centri Commerciali “Le Fontane di Catanzaro”, “I Portali di Corigliano Calabro”, “Le Spighe di Crotone”, “Le Vigne di Castrovillari” aderisce alla manifestazione di protesta indetta dal Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali e dalle maggiori associazioni di settore.

Gli avvenimenti delle ultime settimane, e in particolare l’emanazione del Decreto Riaperture approvato il 21 aprile u.s, obbliga l’industria a dare una risposta forte. La decisione di lasciare chiusi i Centri Commerciali nei week end, festivi e prefestivi è una decisione incomprensibile, considerando che i Centri Commerciali sono tra i luoghi più sicuri avendo messo in campo le misure necessarie a garantire la salvaguardia dei propri dipendenti e clienti.

L’iniziativa si svolgerà giorno 11 maggio 2021 alle ore 11.00 e consisterà nell’abbassamento delle saracinesche dei negozi del Centro per pochi minuti.

Una chiusura simbolica per far comprendere alle Istituzioni che il settore, composto da oltre 36.000 negozi e 800.000 lavoratori in Italia, vuole ripartire al più presto.



