Il silenzio dell'Amministrazione sul "caso" Polizia locale e la nostalgia di Levato



La città di Corigliano Rossano è oggi sui principali quotidiani nazionali per il 'caso' afferente i vertici della Polizia locale, ossia i presunti episodi di assenteismo scaturiti da un'operazione condotta dalla Guardia di Finanza.

Un'attenzione mediatica, con immagini all'uopo allegate da parte degli inquirenti, che fa seguito a quella già registrata nell'intera giornata di ieri, tra agenzie di stampa, radio, tv e testate on line, della quale si sarebbe fatto molto volentieri a meno, per rispetto alla comunità tutta e, in particolare, del Corpo di Polizia locale, al cui interno sono senz'altro presenti donne e uomini validi e laboriosi.

Qualche semplice riflessione, dunque, con una premessa che è d'obbligo: per tutti vale la presunzione d'innocenza, sempre e comunque, e non in base alle circostanze oppure a chi si ha di fronte. Il garantismo non è a fasi alterne. Ribadito ciò, e senza voler entrare nel merito della vicenda giudiziaria destinata alle preposte sedi, non si può che constatare, tra stupore e rammarico, il silenzio, assordante, dell'Amministrazione comunale a distanza di ormai oltre 24 ore. Non sarebbe stata opportuna, probabilmente, con apposita nota istituzionale, una parola a mo' di commento sul grave accaduto, da parte di quanti ricoprono attualmente ruoli di governo, alla luce all'importanza del fatto e dei soggetti coinvolti per i rispettivi ruoli? Anche perché era solo lo scorso 25 marzo allorquando s'annunciava la riorganizzazione del Corpo di Polizia locale, frutto di una riunione alla presenza di agenti dello stesso e di amministratori comunali, da quando è nato il nuovo Comune di Corigliano-Rossano e dopo il “dimensionamento” dell'ormai ex comandante Arturo Levato.

E difatti, anche in queste occasioni, la mente ricorre, con non poca nostalgia, ai bei tempi che vedevano protagonista, quale guida del Corpo, l'avvocato Levato, la cui presenza, fisica e morale, ha sempre costituito sinonimo di garanzia e affidabilità, porto sicuro sul quale si poteva sempre fare riferimento, ad ogni ora del giorno e non solo.

Fabio Pistoia



