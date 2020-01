Open Day al I.C. "Don Bosco" di Cantinella

Grande fermento e tanta gioia stamattina presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo “ Don Bosco” di Cantinella di CoriglianoRossano in occasione dell’arrivo degli alunni delle classi quinte della scuola Primaria, accompagnati dai genitori e dagli insegnanti, che hanno visitato Il Plesso della Secondaria e hanno avuto modo di conoscere e valutare “l’offerta formativa” dell’Istituto.

Ad accogliere i ragazzi “ in primis” il Dirigente Scolastico del “ Don Bosco” Dott. Agostino Guzzo, il quale, dopo i saluti di rito, ha ritenuto opportuno ringraziare i bambini, i genitori e gli insegnanti della Primaria, augurando ai giovani studenti di iniziare il nuovo percorso nella scuola Secondaria con serenità e con tanta motivazione allo studio, che rappresenta il presupposto fondamentale per una corretta crescita culturale, per una valida maturazione individuale e per un rigoroso progresso etico e morale in grado di renderli uomini liberi e cittadini del mondo. Il Dott. Guzzo, a conclusione dell’incontro, in ottemperanza all’impostazione ambientalista ed alle opzioni eco-compatibili prese in considerazione nelle quotidiane attività dell’Istituto, ha inteso condividere un chiaro messaggio ecologista, espressione di una rigoroso percorso culturale. Ad allietare l’incontro, il Coro del “Don Bosco”, guidato con attenzione, maestria e tanta pazienza dal Prof. Francesco Zampino e L’orchestra della scuola Secondaria, diretta con perspicacia e bravura dal Maestro Rosaria Aiello e dai professori Pasqualino Mitidieri, Alessandro Ferraro, Federica Speranza e Vittorio Gaudenzio; per l’occasione i giovani cantori ed i musicisti “in erba” hanno eseguito, con serietà, partecipazione e coinvolgimento l’Inno di Mameli, l’Inno alla Scuola e l’Inno alla Gioia. Un plauso va alla prof.ssa Ortensia Spina che si è occupata del laboratorio artistico, allestendo una mostra di quadri realizzati dai ragazzi e soffermandosi, per le dovute spiegazioni, sulle varie tecniche utilizzate. Un ringraziamento va a tutti i docenti ed a tutto il personale della scuola coinvolti in questa giornata, considerato il tanto impegno, la serietà e la dedizione dimostrati che hanno consentito lo svolgimento ineccepibile dell’iniziativa.

Cantinella di CoriglianoRossano, 22.01.2020

La referente per la comunicazione, Prof.ssa Maria Matranga

