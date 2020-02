IIS Green-Falcone e Borsellino. Riconoscimento dall'ENAC, idoneità per Operatore FIS

Corigliano Rossano - L’istituto tecnico “Green-Falcone e Borsellino” è da oggi istituto riconosciuto Enac per i corsi FISO. Un altro riconoscimento autorevole ottenuto da una scuola sempre al passo e attenta alle esigenze degli studenti.

L’ENAC (Ente Nazionale dell’Aviazione Civile) garantisce la sicurezza del volo e dei passeggeri trasportati durante le operazioni aeronautiche e, a terra, in ambito aeroportuale allo scopo di garantire l’incolumità delle persone coinvolte nelle operazioni aeronautiche e di neutralizzare atti illeciti nei confronti del sistema di aviazione civile.

L’IIS TRA I 21 ISTITUTI RICONOSCIUTI

In tutta Italia, finora, sono solo 21 gli istituti statali di scuola media superiore di secondo grado con un corso di studi quinquennale in gestione traffico aereo o equivalenti che hanno conseguito l’idoneità della licenza FISO, ossia la Licenza di Operatore del Servizio di Informazioni Volo. Tale Licenza ha lo scopo di disciplinare la formazione, l’addestramento e l’impiego operativo del personale addetto al servizio informazioni volo, presso gli aeroporti nei quali non c’è un servizio di controllo del traffico aereo.

Gli studenti dell’IIS “Green-Falcone e Borsellino” del corso di Trasporti e Logistica, Conduzione del mezzo aereo, una volta ottenuto il diploma, avranno diritto (come predisposto dall’art. 11, comma 10, del Regolamento FISO) a sostenere direttamente un apposito esame presso una Commissione ENAC per ottenere la Licenza. Dopodiché, partirà per loro l’apposito programma di addestramento al termine del quale sarà possibile intraprendere la specializzazione della singola unità scelta.

ORGOGLIOSE LA DOCENZA E LA DIRIGENZA

Tutto il personale docente e il Dirigente scolastico Alfonso Costanza esprimono ampio apprezzamento per tale nuovo riconoscimento che la scuola ha ottenuto grazie all’impegno di tutti: «Siamo orgogliosi di essere tra i 21 istituti in Italia e i 4 in Calabria ad aver ottenuto il riconoscimento FISO – afferma il Dirigente –. Il nostro indirizzo di Conduzione del mezzo aereo è attivo da soli tre anni ma in poco tempo ci sta dando grandi soddisfazioni. Le specifiche competenze di settore che gli studenti apprendono nel loro percorso di studi permettono di ottenere titoli spendibili nel mondo del lavoro. Quello dell’aviazione è un settore in crescita e le possibilità lavorative non devono essere sottovalutate. Ringraziamo il nostro partner Aviosuperficie Sibary Fly – conclude Costanza – con il quale abbiamo stipulato una Convenzione che consente ai nostri ragazzi di eseguire le esercitazioni delle pratiche di volo, parte indispensabile per l’apprendimento funzionale della materia».

