“Sei luce nella mia oscurità”, pubblicato il secondo libro della coriglianese Federica Algieri

Continua a mantenere alta e fiera, nella sua quotidiana esistenza, la bandiera dell’appartenenza alla comunità di Corigliano Rossano, città che le ha dato i natali e che oggi registra, con lieta soddisfazione, l’annuncio della pubblicazione del suo secondo libro, dal titolo “Sei luce nella mia oscurità”. Laureata in Psicologia, la giovane e intelligente Federica Algieri è da sempre grande appassionata di libri e, dopo il successo riscontrato lo scorso anno con l’esordio letterario targato “Mi hai toccato l’Anima”, presentato anche a Corigliano, questa nostra concittadina ha voluto, a giusta ragione, ripetersi, “sfornando” un nuovo prodotto culturale.

Qual è la trama del nuovo romanzo? “Ellison Word – ci spiega l’autrice – è una ragazza bellissima, genuina e piena di talento. Suona il violino con maestria e passione in uno dei ristoranti più chic di New York, il “Royal Prince”, ed è proprio lì, una sera, che incontra Brandon Martin. Lei è abituata agli sguardi desiderosi degli uomini, ma non è certo preparata al suo, di sguardo. È scandalosamente bello, misterioso e multimiliardario, una combinazione pericolosa per il suo cuore innocente. Lui non è interessato alle storie romantiche, è abituato ad avere tutte le donne che vuole e, dal primo istante che la vede, decide che vuole lei. Ha il controllo e il potere assoluto su tutti ma non ha nessun controllo su di lei. Ellison lo sfida, lo ammalia, lo spiazza e, soprattutto, sembra disinteressata alla sua immensa ricchezza. In un mondo pieno di arrampicatrici sociali, lei è una boccata d’aria fresca. Ellison riuscirà a fargli abbandonare il suo cinismo nei confronti dell’amore? Riuscirà a distruggere quella corazza di serietà e freddezza che ha nei confronti della vita e degli altri? Lo scoprirete solo leggendo il libro”.

La storia è ambientata nel cuore di New York “perché – spiega ancora Federica – è la città che amo di più al mondo, grazie al libro anche se non ci sono mai stata fisicamente ho potuto viverla e sognarla ad occhi aperti. Ellison, la protagonista, suona il violino perché è uno strumento che mi ha sempre affascinata. È una storia d’amore travolgente, mentre scrivevo era come se Brandon ed Ellison vivessero davvero. Sono molto orgogliosa del risultato”.

E anche noi, come concittadini, siamo orgogliosi di questa nuova avventura letteraria di Federica Algieri (il libro è già disponibile su Amazon) e, nel complimentarci con lei e con la sua stimata e laboriosa famiglia d’imprenditori, siamo più che certi che sarà un ennesimo e nient'affatto inaspettato successo.

Fabio Pistoia

