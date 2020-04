Dedicato a Lorenzo Fusaro: "Quell’abbraccio"

Che dirti amico mio che tu già non sappia!

Il dolore è tanto, e non dirada la foschia

che ci abbatte; e in questi giorni senza tempo

è ancor più muto. Ora che sei andato via,

e sei un pensiero, e come piuma di cristallo

scompigli i miei pensieri, vorrei chiederti

se è vero che percorremmo insieme sentieri

d’utopia, se davvero stringemmo bandiere

ripiegate dalla storia, e mai sopite. Ma tu

sei ombra, e mi sorridi burbero e festoso,

e rimandi ad altro tempo, che mai sarà,

ogni responso. Mi rimane, come brezza

che mi avvolge dei giorni che indocili

solcammo, soprattutto quell’ultimo tuo

abbraccio; me lo desti, mentre l’orologio

scandiva mezzogiorno, e il treno mesto

strideva su binari conosciuti. Che dirti?

grazie, senza quel dono sarei più solo.



Giovanni Pistoia

