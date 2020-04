"A vinuta i Francischi". Poesia di Teresa Gallina

La mancata celebrazione della festa del 25 aprile che omaggia la figura di San Francesco di Paola, patrono di Corigliano, ha suscitato in me un vuoto che pare incolmabile, soprattutto perchè nata e cresciuta all'ombra del Santuario. L'impossibilità di essere fisicamente presente, come tutti noi, ai festeggiamenti, per colpa di questo nemico invisibile chiamato Coronavirus, mi ha spinto a riproporre una poesia da me scritta in occasione del cinquecentenario della morte del nostro amato Santo. Con la speranza che, dal prossimo anno, il ricordo del nostro Patrono torni ad essere più vivo e partecipato che mai .

A VINUTA I FRANCISCHI

U duchi e ra duchessa hani mmitati

ntru milli e quattrucienti u pavulani

prigannili i putiri fravicari

na gghiesia e nu cummienti ppi Curghiani

U Principini figghi i sti signuri

a tantu tiempi assei ghera maleti

un c'era miricina chi putìa

u cuorpi sua 'i virriri saneti

Sapienni i duchi ca' stu pavulani

miraculi a maleti sulìa feri

ccu ra scasuna i fravicari a gghiesia

prigarini Francischi i ru sanari

Senza scarpi ari pieri nne mantielli

spìriti i carità s'è apprisintati

alluri i Curghianisi hani capiti

ca sirbituri i Ddìji ghera nnati

Tutti i barcuni ccù cuperti spasi

e frotti i ggenti juri a lli jittari

sbuoti ntru cori'nziemi a cuntintizza

campàn'a festa i gghiesij a lli sunari

I duchi aru castielli hani purteti

vistuti tutti a gala p'aggrariri

ma poviri Francischi ch'era neti

lunteni iri ricchizzi è buti jiri

E ringrazianni ira bella accughienza

ginirusi i signuri iru castielli

ntru vuoschi si nn'è juti pu a prigheri

chiameti i nuva goi Sanbrancischielli

I roppi a sta jurneta i paravisi

e puri biniritta iru Signuri

l'arma l'hani runeti i Curghianisi

sirbiennili ccu gioia e ccu r'amuri

Ccu ra prisienza tua, Francischi santi

spiranza ha reti a poviri e maleti

alluntananni i guerri e terramoti

lùcia ha runeti all'uocchi iri cicheti

Ccu ru bastuni tua miraculusi

ha fatti a vijarella ppi purteri

l'acqua ppi rifrischeri stu paisi

e puri a caristia alluntaneri

Orgogli, vanti, anuri ira Calabria

nua ti ringraziemi tutti quanti

e cumi ricia nù risarii antichi

pruteggimi iru cieli, patri santi

Mò chi cinchicienti anni su passeti

chi Ddìji t'ha chiameti m'paravisi

u beni tua nissuni s'ha scurdeti

ntru cori su di tutti i Curghianisi.

Teresa Gallina.

Stampa Email