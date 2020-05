"A storia iri fimmini" Poesia di Teresa Gallina

Il periodo di pandemia ci ha fornito, anzitutto una prima ed indissolubile certezza; quella che nulla sarà più come prima. In tale ottica, ci si chiede se anche per le donne nulla sarà più come prima; le prime evidenze scientifiche hanno dimostrato che l'organismo femminile si presenta più combattivo rispetto a quello degli uomini e da tale risultato ci si è chiesto se la donna possa, a fine pandemia, iniziare un nuovo percorso che la porti,

ancor di più, a raggiungere quella tanto agognata parità che da secoli ha fermamente inteso perseguire; molte donne sono a capo di Enti, Organizzazioni di prim'ordine, di Stati, ma ancora qualcosa resta da fare. In Italia, in questi giorni, si è assistito ad una serie di critiche contro la "task force" del Governo, composta di soli uomini, ma anche alla particolare vessazione di una giornalista, colpevole di non curare eccessivamente il proprio aspetto fisico e quasi dimenticando il ruolo professionale che ella svolge. Questi esempi mi hanno spinto a proporre una poesia scritta qualche anno fa sul ruolo della donna, sulle conquiste che nel corso del tempo ha faticosamente ottenuto e sulla speranza che il suo ruolo, anche nei vertici decisionali, sia sempre maggiormente preso in considerazione.

"A STORIA IRI FIMMINI".

I quanni u Patriterni

a fimmina ha crieti

timpesti e malijuorni

hani pirsiguiteta

S'avìa gubbiriti

a Diji 'Nniputenti

ntra chillu paravisi

u li mancava nenti

Immeci u mmaliritti

sirpenti tentaturi

ha fatta nnimicheri

ccu Diji nostri Signuri

Pirciò ppi stu piccheti

chi ghilla ha cummittuti

a riscinnenza sua

trivul'ha sempr'avuti

'A vita iri fimmini

carbarii è sempi steta

e ppi sta cundiziona

l'uomi n'ha prufitteti

Tiniènnila ppi seculi

i sutti a ciampa sua

faciennila camperi

ccu lacrimi e dduluri

I quanni supa a terra

u pieri ghill'ha misi

nu mpierni 'a vita è steta,

atri ca paravisi!

Ma pu nu bielli juorni

ha fatti na pinzeta

e m'pacci u Patriterni

ghilla s'è apprisinteta

E quanni s'è truveta

aru cuspetti suva

l'ha rapiruti u cori

cuntanni i sua ruluri

Roppi cu Patriterni

nzilinzii ha ntrivuleta

l'ha ditti: - Figghicè'

ghia un t'hei bannuneta!

Mo' scinna supa a terra

e porta sta mmasceta

a chilli galant'uomi

chi t'ani umilièta

Ricici: "U Patriterni

ccu buva ghè ndigneti

pirchì senza rispetti

n'ati sempri tratteti

E' beri cu piccheti

Gheva ha cumnmittuti

ma S'Adami u durmia

s'avissa trattinuta.

Mo' raprìti l'uocchi

manièti allappillè

ntra masculi e ntra fimmina

cci vo ra paritè" -

Ppi stu mutivi a fimmina

puri u putiri ha misi

pirchì u vrazzi forti

l'avuti 'mparavisi

Cumi a cozzamaruca

i primi passi ha deti

ghiscienni i chillu mpierni

'duvi era cunnanneta

S'è fatta maistrina

s'è fatta vucheta

i supa i parcoscenichi

artista è divinteta

A machina mò porta

guida puri u pusteli

fatiga ddi 'ntri banchi

e ppuri ari spiteli

Cummanna aru Cuverni

nziemi all'uomi assiteta

quanni repa ra vucca

steni tutti 'ncialeti

Dduvi 'u 'nna vu si trova

puri 'ntra polizia

ghintri un ci appunta mei

sta sempi mmienzi a via

e n'etra cosa ? Ah citti!

M'avia proprii scurdeti

Runanni grolia a Diji,

mo fa puri u surdeti!

E ru masculi alluri?

s'è proprii rassigneti!

E' divinteti fimmina

a tiempi'ndetermineti

Mò pulizza ra chesa

pripera ru mangeri

cangia ri picciulilli

e bulissa figghieri

Vucia un ni pò gazeri

a musica è cangieta

ve ppi si laminteri

l'arriva na vitteta!

Pirchì mò a ronna tena

nu ritti antichi mpugni:

"chilli chi mi su ti sugni,

tu mi mini e r'ia ti ncugni!".

Teresa Gallina.

