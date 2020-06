Corigliano Rossano celebra il Fondatore dell'Opus Dei, sabato importante iniziativa

In tutto il mondo, il 26 giugno si celebra la festa di san Josemaría Escrivá, fondatore dell’Opus Dei, di cui lo scorso anno è ricorso il 40° anniversario della morte.

Per la particolare occasione, don Matteo Fabbri, Vicario dell’Opus Dei per l’Italia, lo ha ricordato così: “Come tutti i santi, san Josemaría non ha trasmesso solo un insegnamento, e neppure solo ha fondato per ispirazione divina un’istituzione destinata a conservare e trasmettere un messaggio. Ancor prima lo ha vissuto e incarnato nella propria vita. Ha fatto della propria vita un’Opera di Dio, Opus Dei. È questa la logica della fede cristiana, che si trasmette attraverso la vita vissuta della Chiesa e dei santi”.

Anche la città di Corigliano Rossano festeggia degnamente la figura e l’opera del fondatore dell’Opus Dei, e in tal senso un importante appuntamento è in programma per sabato 27 giugno. L’Accademia della Sibaritide, prezioso punto di riferimento socio-culturale del territorio, con l'Arcidiocesi di Rossano-Cariati, ha infatti organizzato per questa data, presso l’Abbazia di S. Maria del Patir, la Celebrazione in onore di san Josemaría Escrivá.

Si inizierà alle ore 11.15 con l’arrivo della Reliquia del Santo, seguirà alle 11.30 la celebrazione del Santo Rosario e infine, alle 12.00, si terrà la Solenne Celebrazione Eucaristica, presieduta da Don Alfonso Guijarro della Prelatura dell'Opus Dei; a concelebrare la funzione religiosa saranno Don Mosè Cariati della Parrocchia San Pio X, Don Alfredo Pisani della Parrocchia Maria SS. Immacolata e Don Gino Esposito della Parrocchia San Michele Arcangelo in Cattedrale.

Fabio Pistoia

