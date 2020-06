IC Tieri. Soddisfazione per Special Olympics Italia Smart Games

“Il gioco non conosce il covid” la Scuola non si ferma e promuove l’inclusione grazie al progetto Special Olympics Italia smart games. Protagonisti gli studenti della scuola secondaria di primo grado Vincenzo Tieri di Corigliano-Rossano.

Una scuola che non ha trascurato nulla; oltre alle lezioni on line gli allievi hanno potuto confrontarsi fra di loro sul piano del gioco. In particolare gli alunni Damiano e Francesco si sono cimentati in varie discipline. Dalle loro singole postazioni di casa si sono confrontati con coetanei di altre scuole nelle discipline di Bowling, bocce, calcio e pallavolo con esercizi e giochi elaborati ed adattati al contesto dallo staff tecnico nazionale di disciplina. Non sono mancati i sostenitori, infatti gli studenti Antonio ed Alessia hanno sostenuto il duo come fans, ognuno rigorosamente dalla propria postazione.

Tutto questo è stato possibile grazie al lavoro svolto dai docenti della scuola stessa. Il referente della progettualità, il prof. Vincenzo Mastrangelo, non ha mancato di ringraziare le famiglie degli allievi grazie alle quali tutto questo è stato possibile. Gli smart games, nella loro interezza ripercorrono on-line tutte le fasi e le caratteristiche tipiche e largamente note di ogni evento tradizionale Special Olympics la cui filosofia è da sempre “Nessuno Resti Escluso”.

Stampa Email