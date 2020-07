Casa del libro. I&C: Un aperitivo a Schiavonea con i tre autori

Maria Curatolo, M. Letizia Guagliardi e Rocco Russo incontreranno i loro lettori nel borgo marinaro di Schiavonea

Riparte la stagione dei libri di I&C. Interrottasi forzatamente con l’annullamento delle iniziative in programma nella primavera 2020, nuovi orizzonti si intravedono in questa estate così particolare.

Dopo il successo della rubrica dedicata ai libri nata e voluta dalla nostra redazione L’ora del tè, che ha intrattenuto amabilmente i nostri assidui seguaci di Facebook e Instagram, I&C si rimette in moto con l’attività libraria. In attesa della novità editoriale che verrà presentata nel mese di agosto, previsto un ritorno agli incontri in presenza con il pubblico dei lettori.

Per riprendere le attività sul catalogo della casa del libro, è stato fissato un primo appuntamento il 28 luglio 2020 a Schiavonea. All’ora dell’aperitivo, le 19.00 circa, ci incontreremo con gli autori I&C all’Edoné Lounge bar, nel borgo marinaro, in Piazza Celi-Curatolo. L’intento è quello di ritrovarci con Maria Curatolo, M. Letizia Guagliardi e Rocco Russo in una piacevole chiacchierata estiva. Le loro pubblicazioni così diverse tra di loro ‒ un’autobiografia, una storia per bambini e una raccolta di racconti introspettivi ‒ si intrecceranno tra di loro in particolari momenti musicali, videoproiezioni e letture animate.

Adottando le previste misure di sicurezza, a questo evento di natura tradizionale saranno affiancati dibattiti trasmessi soltanto su piattaforma web e canali social, per permettere al più ampio pubblico possibile di seguire le nostre attività. A breve saranno resi noti tutti i dettagli.

