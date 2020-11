"A nascita ‘i Curghjeni" di Teresa Gallina

Sono trascorsi molti anni da quando Angelo Foggia, nostro concittadino tragicamente scomparso, sensibile alle tensioni sociali ed alla cultura del territorio, pubblicava sul “Punto”, periodico da lui diretto, una poesia in dialetto di Teresa Gallina, alla quale era legato da amicizia familiare fraterna e stima. I temi trattati ed il linguaggio poetico lo avevano particolarmente colpito; l’amore per l'opera, una naturale conseguenza.

Vari sono i motivi per cui Teresa ritiene di doverla oggi ripubblicare sul Blog di Corigliano; per riproporla a chi allora non aveva avuto modo di gustarla ma, soprattutto, per consentire ai giovani coriglianesi di leggerla in un momento esistenziale difficile e delicato, in cui i comportamenti umani devono essere caratterizzati da speranza, fiducia, forze diverse.

L'occasione, perciò, offre spunto per sollecitare la nuova generazione a pensare che, forse, è tempo di rianimare e rilanciare, come dice Teresa, “stu stuozzi i paravisi”; patrimonio naturale unico, immenso, prezioso.

A tal proposito l'autrice della poesia, innamorata cultrice di tradizioni, ritmi, società coriglianesi, esorta il Sindaco Stasi, la Pro-Loco e le Associazioni varie a farsi carico, con autorevolezza, di invitare chi ama il territorio, per ragioni di nascita, e chi lo rappresenta con onore in ogni sede pubblica a favorire e sostenere iniziative turistiche di grande richiamo tali da rilanciare stabilmente un angolo tra i più belli ed interessanti della Calabria.



A nascita ‘i Curghjeni.

Giranni ppi ru munni 'u Patriterni

vira nu viecchj a n'arbiri assitteti:

'u squetra ddi ra chepa fini i pieri

e ppu lli ricia: “Pirchì ti ste 'ncialeti?

Sùsiti i llùochi e bbieni 'nziemi a mmija,

'ntra terra 'i ra Calabbrija t'hej purteri

addunni l'aria ghè ddi ri cchiù fini

e ddi cristijeni a vuogghij pupuleri”.

'U viecchi, ch'era ddi ciarbielli fini,

capiscia a bbuli ccu chi ten'a cchi feri,

rispunna: "Patrite', si mi cummanni

t'hej gubbiriri senza riprichèri".



Cuntienti 'i sta proposta pronta e ffina,

'u Patriterni i roppi'u bbiniricia,

si ferma supra 'na bbella cullina,

'u pìja suttavrazzi e ppu lli ricia:

“Trova nu cuozzarielli chi ti pijecia,

chiànticci 'u peli e pu' venim'avvìsi,

ca pu'cci pienzi ghija a r'addurnèri

bbielli cumi nu stuozz 'i paravisi!

U ghinchij i cieli azzurri e birdi meri,

ricca fazzi 'a campgna ccu jardini,

cuozzi 'i r'alivi, vigni e castagniti,

acqua frisca, surgenti e aria fina

Minti 'u Pollini ‘ntuorni ‘ntuorni 'u meri

cumi grillanda chi li fè curuna;

‘mpacci i vuoschij i ra Sila e ddu Patiri

e Curghijaniti cumi grandi jumi.

Roppi ch’aij addurneti 'u se' cca feri?

c'ha scegghijri nu numi chi ti pijecia

e tutti 'iggenti chi c'hani arrignèri,

hani jiri 'n'accordi e sempri 'mpecia".

'Ntanteti, 'u viecchij a sentiri sti còsi

senza perdiri tiempi va luntèni;

trova ru stuozzi 'i terra e ppù lli ricia:

"Lli vuoi 'u numi mìntiri Curghijèni”.

"Bielli asseij 'stu numi chi c'ha misi,

ma mò, t'arraccumanni, 'un ti scurderi,

ha scègghjri cristijèni assei gentili

ccu cori bbuoni s'hani sempr'amèri”.

“Sugni anureti” 'u viecchj lli rispunna,

"statti scuijteti, lassa feri a mmija.

allìj ar’uni ar’uni sti cristijeni

ppi feri “i stu paijsi 'n'armunija".

Quanni 'a vucia s'è spesa ppi ru munni

ca neti ghera stu bielli paijsi

nu sbuoti è juti a tanti razzi 'i ggenti,

pirchì era bbielli cum'u Paravisi!

S'è pupuleti i tanti brevi ggenti:

fatigaturi ccu ciarbielli fini,

i cori ginirusi e r'accugghijenti,

facienni 'i stu paijsi gunhi i ri primi.

Ma pu', passanni 'u tiempi, è capitèti

ca si su' 'mbastarditi i curghijanisi;

'a mmirija, a gilusìja suni azzuppèti

spaccanni a cienti stuozzi stu paijsi.

"Poviri a bbuva", ha dditti 'u Patriterni,

"s'a ggilusija fiocca cchiù ddu rèni,

cum'u curderi arrieti sempri jeti,

senza viriri crisciri Curghijeni.

Si sarbèri vuliti stu paijsi,

c'ara Calabbrija ha deti anuri e bbanti,

jeti annicheti a mmeri i sintimenti,

c'hani guasteti 'a chepa a tutti quanti”.

Teresa Gallina



