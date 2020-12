Ecoross presenta ECOMAN, il supereroe dell'ambiente in tanti episodi a fumetto

Le attività di sensibilizzazione alla cultura ambientale e alla corretta raccolta differenziata stanno molto a cuore a Ecoross, che ogni anno porta nelle scuole un progetto ad hoc per alimentare la sana coscienza ambientale nei cittadini di domani, organizza visite guidate nella propria sede, dispone momenti di formazione ambientale in piazze e luoghi pubblici. Tali attività rientrano nell’appalto del Servizio di Igiene Urbana stabilito con i comuni nei quali Ecoross è gestore del Servizio, ma fanno anche parte di un progetto ben più ampio nel quale l’azienda investe tempo ed energie ideando nuove modalità e nuovi strumenti per far conoscere i problemi ambientali e rendere i cittadini sempre più sensibili al mondo che li circonda. L’Ufficio Marketing aziendale lavora continuamente per migliorare le sue proposte, dare stimoli sempre creativi e al passo coi tempi, creare contenuti che siano accattivanti per i piccoli e per gli adulti.

Se guardiamo bene dentro ognuno di noi, troveremo una vocina pronta a rimproverarci quando non rispettiamo l’ambiente e a elogiarci quando invece compiamo azioni di rispetto e di tutela del verde e degli spazi comuni a tutti. È a questa anima celata dentro di noi che Ecoross si rivolge con una nuova originale attività di sensibilizzazione. Si tratta di una storia a fumetti in episodi, nelle quali sarà possibile scoprire le avventure del protagonista ECOMAN, un supereroe dei nostri tempi che combatte ogni giorno contro coloro i quali creano disordine, deturpano il paesaggio e non rispettano le regole di convivenza civile. Come un buon supereroe che si rispetti, nella realtà quotidiana è un uomo comune di nome Alan Ross, lavora come impiegato nell’azienda Ecoross e, quando ce n’è bisogno, il suo forte spirito ecologico lo porta a indossare il suo travestimento da supereroe e andare in giro a punire coloro i quali compiono azioni irrispettose nei confronti dell’ambiente.

Il suo acerrimo nemico è GASPARRO IL TAMARRO, la personificazione dello sporcaccione che è in tutti noi, colui che abbandona rifiuti e ingombranti ai margini delle strade, che lancia le cartacce sui marciapiedi, che butta cicche di sigaretta e chewing-gum ovunque si trovi. ECOMAN lo punirà in ogni sua azione sbagliata e gli farà capire come comportarsi.

“Le avventure di Ecoman” sono il frutto di una collaborazione fattiva all’interno dell’Ufficio Marketing aziendale. La scelta è ricaduta sul fumetto perché è un mezzo narrativo immediato, la cui componente visuale è il punto di forza. Inoltre, è storicamente utilizzato per includere messaggi sociali importanti e affrontare tematiche di attualità di interesse comune. Il personaggio è stato ideato, disegnato e animato graficamente da Flavia Pulignano e da Fabio Renzo.

Il primo episodio è già disponibile. Tutti gli altri saranno gratuitamente fruibili sia in formato cartaceo, sia in formato digitale dal sito internet dell’azienda, dove sarà possibile scaricarli e sfogliarli.

UFFICIO STAMPA

