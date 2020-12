Gli archivi di Corigliano non cessano mai di stupire

Attraverso le antiche carte tornano a rivivere antiche figure e vecchie storie del nostro paese. Ci tornano alla mente così figure di illustri personaggi che hanno fatto la sua storia. Le ultime ricerche da me svolte hanno permesso di individuare, con certezza, un elemento importante per ricostruire la biografia di un grande medico del passato: Tommaso Bomparola (o Bonparola).

Secondo quanto scrive Enzo Cumino nella sua opera "Gli scrittori di Corigliano dal 1500 al 1997 - Tommaso Bonparola nasce a Corigliano probabilmente tra il 1788 e il 1789 da Leonardo, notaio, e da Antonia De Tommaso; medico illustre, riceve tantissimi riconoscimenti. Nel 1852 viene insignito della croce di cavaliere del reale ordine di Francesco I, medico curante dei Borbone, stimato dal Papa Pio IX. Pubblica diverse memorie, in cui raccoglie spesso risultati che precorrono i tempi specialmente in campo oculistico ed ortopedico. Muore a Napoli il 13-8-1854..." Il ritrovamento, da parte mia di un importante atto, permette oggi di individuare con certezza la sua data di nascita e il suo nome corretto: Tommaso Maria Giulio Bomparola nato a Corigliano il 20 Dicembre 1780 e battezzato il 23. Quindi, oggi 20 Dicembre 2020, celebriamo i 240 anni dalla nascita del Bomparola, che resta ancora oggi, un esempio per la sua grande dottrina, per il senso di umanità che dimostrò nell'esercizio della professione medica. Tutto ciò dimostra come gli Archivi siano elementi importanti per promuovere i valori culturali e identitari della nostra comunità.

