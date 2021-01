Scegli il Palma perché…

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4

Orientamento in entrata

Campagna di promozione dell’Offerta Formativa



E’ partita la campagna di Orientamento in entrata, rivolta agli studenti delle classi 3^ delle scuole secondarie di 1° grado del territorio, organizzata dall’Istituto L.Palma al fine di promuovere la propria offerta formativa.

Tante le iniziative messe in atto, tante le attività proposte da docenti e studenti attraverso modalità nuove, inconsuete ma di grande efficacia:

OPEN DAY ONLINE che si svolgeranno nei giorni 15, 18 e 22 gennaio dalle ore 15:30 alle ore 17:00.

E’ molto semplice partecipare, è sufficiente seguire questi passaggi:

- visitare la homepage del sito web dell’Istituto www.itcpalma.it

- effettuare la registrazione compilando un semplice form immediatamente disponibile sul sito

- durante la registrazione sarà possibile scegliere una data e orario tra quelli disponibili

- al termine della registrazione, prima dell’open day ogni genitore riceverà il link per partecipare.

OPEN DAY IN PRESENZA che consente ai genitori interessati, contattando telefonicamente la scuola al n. 0983888198, di ricevere supporto nella presentazione della domanda di iscrizione o di prenotare una visita in Istituto in qualsiasi giorno e orario della settimana.

Stampa Email