Sara Casciaro creatività e professionalità: un fumettista è qualcuno che fa la stessa cosa ogni giorno senza ripetersi

“Penso che i fumetti abbiano una qualità e un fascino diverso dagli altri mezzi di comunicazione, nel loro modo di dare gioia e felicità senza essere troppo pomposi. Disegnare bene un fumetto vuol dire fare buon design.

Non tutti se ne rendono conto, ma un personaggio disegnato correttamente dovrebbe essere piacevole alla vista come le tende di una finestra o un tappeto sul pavimento di una casa. Picasso aveva un grande senso del design. Poi ovviamente ci sono state persone come James Thurben, che disegnava malissimo ma era divertente da guardare. Ecco, forse è questo il punto: deve essere divertente da guardare. Fare fumetti è come affermare se stessi con discrezione. Devi essere discretamente intelligente – ma se fossi molto intelligente faresti qualcos’altro; devi disegnare discretamente bene – ma se disegnassi molto bene saresti un pittore; devi scrivere discretamente bene – ma se scrivessi molto bene scriveresti romanzi. Va bene per una persona discreta come me”. Sono questi alcuni “pensieri in liberà” di Charles M. Schulz, il creatore dei Peanuts, persona colta e raffinata, dalle idee ben ponderate e precise, che amava leggere e guardarsi intorno e che aveva un approccio al suo lavoro di fumettista tutt’altro che naïf. Abbiamo “scomodato” un grande come Schulz perché vogliamo dare il giusto peso ad una professione, quella del fumettista, che finalmente sta trovando il suo giusto ruolo nel variegato mondo delle professioni. Ad anche perché vogliamo presentare una giovanissima, dinamica, eclettica e preparata fumettista coriglianese: Sara Casciaro. Sara è nata a Corigliano Calabro 24 anni fà. Si è diplomata al liceo classico cittadino "Colosimo" nel 2015 e si è trasferita a Torino, dove si è iscritta e ha frequentato la Scuola internazionale di Comics, Accademia del Fumetto, e dove si è diplomata nel 2020. La Scuola Internazionale di Comics, fondata dall’eclettico disegnatore Dino Caterini (Direttore Generale di tutte le sedi) è nata nel 1979 e ha svolto un’attività di grande spessore, sia a livello sociale che didattico, proponendo corsi che spaziano a 360° nelle arti figurative, grafiche, digitali e letterarie. Costante è l’impegno in ambito sociale e culturale, come pure il sostegno ad associazioni onlus, per creare una rete internazionale della formazione. Nel corso degli anni è diventata una vera e propria Accademia delle arti visive, grafiche, digitali, musicali e letterarie. Sara Casciaro, a dispetto della sua giovanissima età, già vanta una copiosa produzione di opere, segno della sua grande passione verso il fumetto, ma soprattutto della sua innata creatività. Tra le sue collaborazioni, si ricordano: il primo libro del dott. Angelo Broccolo, "Passai l'estate", edito da Falco Editore nel 2014, per il quale ha curato le illustrazioni ( da autodidatta); "Vissi d'arte! Puccini, Mascagni e il primo Novecento italiano", di Roberto Iovino in collaborazione con Francesca Oranges, De Ferrari editore, pubblicato a Genova nel luglio 2020; ed altre collaborazioni locali e non. Viviamo in una società dove le immagini rivestono un'importanza fondamentale e pertanto tutte le professioni legate a questo ambito sono sempre più richieste. Basti pensare non solamente ai fumetti, ma anche ai disegnatori che illustrano per i libri, per i dépliant e riviste, per internet, ecc. Il Fumettista è specializzato nella creazione di fumetti, dalla storia predisposta dallo sceneggiatore, descrive in modo particolareggiato le vignette, scegliendo il tipo di inquadratura e ogni dettaglio che risulti fondamentale alla narrazione. Ecco perché, ne siamo più che convinti che gli orizzonti che si aprono per la “nostra” Sara Casciaro sono talmente vasti, che di lei, certamente, sentiremo parlare. Il nostro augurio è che la sua creatività e professionalità, possano incontrare i favori, non solo del pubblico, ma soprattutto degli editori, cioè coloro che devono credere seriamente in lei e promuoverne la sua produzione artistica.



