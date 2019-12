Trasporti inesistenti

Sono una cittadina di Corigliano che,come tanti altri,due anni fa è dovuta emigrare alla ricerca di un futuro migliore. Volevo sottolineare quanto sia difficile per un coriglianese raggiungere un aeroporto (auto a parte).Ho un figlio a Corigliano che per venire a trascorrere le vacanze di Natale con i genitori ,deve prendere un aereo a Brindisi, tutto normale se non fosse per il fatto che l'aereo è alle 17:15

e lui per arrivare in aeroporto deve partire alle 6:25 con l'unico bus disponibile da Corigliano , perché treni neanche a parlarne... Ciò significa arrivare in aeroporto alle 10:30 e stare lì ben sei ore e mezza. Vergognoso quanti pochi collegamenti ci siano ,e pensare che sono stati spesi tanti soldi per ammodernare la nostra stazione . Perdonate lo sfogo.

Stampa Email