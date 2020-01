Area mercatale via Fontanelle nel degrado, appello degli ambulanti al Sindaco

È un accorato appello all’Amministrazione comunale di Corigliano Rossano, e in primis al Sindaco della città, quello che l’ANA – Associazione Nazionale Ambulanti rivolge per affrontare la situazione di degrado persistente presso l’area mercatale di via Fontanelle, allo Scalo coriglianese.

“Più volte – scrivono gli operatori commerciali – è stato segnalato ai vigili urbani, che la mattina sono presenti per registrare la nostra presenza, circa i disagi con i quali siamo costretti ormai a convivere. Sono anni che si verifica tutto ciò, noi non possiamo lavorare in queste condizioni. È un rischio per la nostra salute e per quella di tutti i cittadini, poiché nell’area in questione c’è di tutto e di più: bottiglie, siringhe, fazzoletti, preservativi, eccetera. Chiediamo un po’ di dignità e di rispetto per la nostra categoria”.

L’auspicio, pertanto, è che l’area mercatale torni finalmente ad idonee condizioni di utilizzo nell’esclusivo interesse degli operatori dell’ambulantato nonché dell’intera cittadinanza.

Fabio Pistoia

Stampa Email