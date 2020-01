La pericolosa segnalazione di buche sulla strada

Le scelte degli incarichi ex 110 TUEL nelle Città Rossano Corigliano ovvero incarichi fiduciari di chi amministra la cosa pubblica. Nella nostra area U. Corigliano succede da un po’ di tempo questo: Si sbagliano le gare per affidamenti importanti come la sicurezza delle nostre strade, poi sono invece molti gli affidamenti diretti di più generi. Cose assurde, si posizionano segnali al centro delle carreggiate stradali e restano per mesi aumentando il pericolo.

Fognature a cielo libero per mesi, vedi Via San Giuseppe oltre un mese. Via Dante Alighieri e molte zone di Schiavonea. Area urbana Rossano manca l’acqua anche a Gennaio, in pieno inverno. Io da semplice operaio mi rivolgo al nostro Sig. Sindaco perché queste magre figure, mettiamo persone giuste al posto giusto. Non possiamo soffrire e mettere a repentaglio la nostra incolumità; non possiamo fare queste figure con il resto del mondo. Confronta foto

