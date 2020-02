L'importanza di Pediatria...

Buona sera, le scrivo perché vorrei spendere due parole per il personale ( o meglio quello che ne rimane) del reparto di pediatria. I miei bambini sono stati ricoverati proprio in questi giorni nel reparto di pediatria, e le posso assicurare che mai come in questi giorni mi sono resa conto di quanto sia importante questo reparto per la città.

Dottori meravigliosi, ho visto dottori fare il doppio turno pur di garantire il servizio ai pazienti, infermieri senza un attimo di tregua, perché il reparto in questi giorni era strapieno. Oltre ad essere sempre disponibile a qualsiasi ora del giorno e della notte. I nostri bambini hanno bisogno di questo reparto, noi abbiamo bisogno di questo reparto, perché nel nostro ospedale non c'è solo il marcio, c'è anche il buono, quel buono che i miei figli in questi giorni hanno vissuto sulla loro pelle. Grazie ancora al reparto di pediatria.



