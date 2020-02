Ancora cartelle pazze...

Buonasera vorrei porre in evidenza al sindaco Stasi un increscioso disagio che penso molti coriglianesi affrontano mensilmente. È mai possibile che la "municipia spa" inoltra tributi a detta loro non versati? Preciso, tributi entro i 5 anni dalla prescrizione.

Si crea anzitutto un danno alla cassa comunale nell'inoltrare tale raccomandata in quanto se non dovuta (perché già pagata) non si recuperano le spese di invio. Disagi all'utente, il quale deve perder tempo e danaro per protocollare l'istanza di autotutela.

È cambiata solo la società di riscossione da soget a municipia.

Dati dei tributi versati da parte dei contribuenti dovrebbero essere "salvati in qualche server". Altrimenti poveri contribuenti che non si ritrovano la bolletta pagata nel cassetto.

Un utente fb.

