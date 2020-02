Degrado e abbandono, appello all'assessore Anna Maria Turano

Caro direttore, questa città ha un assessore con delega al centro storico, Anna Maria Turano, che, pensiamo, abbia anche il compito di curare il decoro della parte storica della città. Cosa che non si direbbe guardando la foto che le invio, in cui si vede in che condizioni di degrado e abbandono si trovano alcuni immobili che stanno alla fine di Via Roma,

proprio a due passi dalla centralissima Piazza del Popolo, dove svetta Palazzo Bianchi, e dal prestigioso Castello ducale, meta abituale dei turisti che sbarcano dalle navi da crociera che arrivano nel nostro porto. Ecco, caro direttore, non sarebbe il caso di lanciare un appello al suddetto assessore per far sì che i privati proprietari di quegli immobili, magari grazie a incentivi fiscali, provvedano a ripristinarne almeno le facciate? Giusto per non farci ridere dietro da chi, con grande buona volontà, visita questa città, che, non dimentichiamolo, ha, tra le altre cose, una vocazione turistica. Grazie e buon lavoro.



