Un appello al Sindaco

Caro Sindaco,

scrivo per chiederle pubblicamente una cosa, senza girarci intorno: RIPULITE SCHIAVONEA. Non bastano le belle iniziative al quadrato delle varie associazioni, occorre una cosa semplice: ripulire il lungomare. Occorre dare decoro a quella striscia di asfalto che parte dal Missionante e giunge al Coriglianeto, si faccia due passi: carcasse di auto nel largo "Terzi", cumuli di rifiuti, verde non curato.

Non servono fondi straordinari, le buche sappiamo che non si riparano, ma mi creda non serve molto per dare decoro.

Viviamo giorni tristi e maliconici, i nostri bimbi hanno bisogno di respirare e giocare all'aperto, ma non si può in queste condizioni.

Ripulite il lungomare, partite dalle zone malridotte della Perla Jonica e delle "ex pescherie". Caro Sindaco chieda aiuto alle aziende che l'hanno sostenuta in campagna elettorale. Quattro o cinque giornate di un operaio per una grossa azienda son poco, ma per la comunità varrebbero tanto.

Caro Sindaco, io l'ho votata e di certo non mi aspettavo la bacchetta magica, ma queste piccole cose facciamole.

Ridate la dignità ai nostri luoghi e a Schiavonea.

Grazie

Stampa Email