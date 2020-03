CORONAVIRUS - Concittadini, non siate irresponsabili!

Buongiorno concittadini,

purtroppo l'attuale grave situazione derivante dal continuo aumentare dei contagiati da Coronavirus, su tutto il territorio nazionale, ed anche a Corigliano-Rossano, desta tanta preoccupazione. Aumenti di contagio dovuti anche per la deliberata scelta di alcuni concittadini di tornare in Città senza provvedere, come già stabilito da alcune settimane, a segnalarsi ed attuare la quarantena volontaria.

Tanta preoccupazione per i tanti bambini che affollano la nostra città, che continuano a divertirsi all'aperto. Evidentemente i genitori, che dovrebbero badare ai loro figli, pensano (pensano?) di avere figli immuni e di essere immuni a loro volta, compreso tutti i loro conoscenti.

Gli anziani e tutte le persone che quotidianamente lavorano MERITANO RISPETTO.

Il Sindaco Flavio Stasi, che a dirla in totale franchezza, sta dimostrando davvero una notevole sensibilità sul tema, ha invitato più volte i nostri concittadini a NON USCIRE DA CASA, se non strettamente necessario.

Si registra, invece, la cronica abitudine, tutta italiana, ed in questo caso locale, DI FREGARSENE DEGLI ALTRI!

Da come si legge su tanti giornali ed anche online, il prossimo provvedimento del Governo, nel caso di aumento dei contagi, sarà quello di CHIUDERE TUTTO! Tranne negozi che commercializzano beni di prima necessità e farmacie.

Nel caso venisse attuato questo funesto provvedimento sarete finalmente contenti?

NON PRENDETE D'ASSALTO I NEGOZI DI ALIMENTARI, non è necessario!

NON E' IL TEMPO DI FARE APERITIVI o "PARRAMIENT" in mezzo la strada!



DOVETE STARE A CASA! per il bene dei vostri figli, dei vostri genitori, dei vostri vicini.

Spero che il Sindaco, e tutti gli organi preposti, a cui va tutto il mio personale ringraziamento per l'immenso lavoro che, non senza difficoltà, stanno portando avanti, abbiano il necessario supporto dei nostri tanti concittadini diligenti, onesti, perbene.



Un concittadino corigliano-rossanese

Stampa Email