Regole Coronavirus non rispettate al Centro storico

Salve Sindaco , sono una signora che vive a Corigliano paese ,vorrei informarla che a Corigliano paese ci sono tanti ragazzi che vanno in giro come se niente fosse , stanno insieme all’aperto come se fosse festa mettendo a rischio tutti gli sforzi che sta facendo una buona parte della città, chiedo se possibile di intensificare i controlli nelle zone e nelle vie anche più remote ,

poco dopo la caserma , persino nella “Iumara” a prendere il sole , per le vie di Sant’antonio ( potete verificare voi stessi se andate sui social ci sono foto e video )

Per non vanificare tutti gli sforzi che state facendo per far ritornare le cose alla normalità sperò in dei provvedimenti drastici anche per quanto riguarda la circolazione nelle nostre zone.

Stampa Email