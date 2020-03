Contrada Santa Croce: emergenza coronavirus aggravata anche dalla mancanza d'acqua

In una situazione come quella in cui stiamo vivendo, oltre ai gravi disagi causati dall'emergenza CORONAVIRUS, si aggiunge per buona parte del centro storico di Corigliano e in Contrada Santa croce, la mancanza di acqua comunale.

Nel rispetto delle istituzioni locali per l'impegno a cui gli stessi uffici stanno dedicando all'emergenza sanitaria incorsa, si segnala purtroppo questa problematica che anche se rispetto a quanto sta accadendo risulti essere oggi meno rilevante ed importante, aggrava però le condizioni di vita di una popolazione costretta a utilizzare in maggior quantità, visto l'obbligo di dimora presso le proprie abitazioni, un bene prezioso come l'acqua.

Si attende quindi al più presto il ripristino delle condizioni.

Grazie comunque Sindaco per tutto!



