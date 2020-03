La scuola ci deve aiutare

Spettabile Blog sono il padre di un bimbo che frequenta le scuole elementari a Corigliano. Anche noi come tanti combattiamo quotidianamente con i problemi che l’emergenza di questi giorni ci mette davanti. Le preoccupazioni sono non tanto per noi, quanto per i nostri figli come ogni genitore fa. Prima di tutto per la loro salute e la loro tutela. E poi per la loro preparazione scolastica. So per esperienza personale , non avendo potuto studiare come avrei voluto quanto è importante la scuola e l’istruzione.

Ringrazio tutte le maestre che in queste settimane si stanno impegnando perché i nostri figli non perdono giorni di scuola e fanno le lezioni sul computer e a distanza. Però rivolgo un appello alle stesse maestre e agli altri genitori. Capisco che la vostra preoccupazione che i nostri figli non rimangono indietro con le lezioni... però per favore cercate di mettervi anche nei nostri panni. Non tutti sono bravi con internet e non tutti riescono a seguire le fasi per scaricare i programmi per le lezioni sul computer. Ogni giorno ne esce una nuova e diversa e purtroppo ogni giorno diventa difficile e incasinato riuscire a seguire tutti i passaggi. Capisco che la situazione è difficile , però per favore cercate anche un po di venire incontro a noi che con il computer non siamo molto bravi. Sembra che pure fra noi genitori dobbiamo fare la gara a chi sa usare meglio il computer. E i nostri figli che i loro genitori non sono bravi sono da meno? Allora vi chiedo gentilmente che capisco che ci state mettendo il massimo per i nostri ragazzi ma cercate anche si aiutare noi magari trovando soluzioni più facili e che non ci mettono in difficoltà più di quanto è già difficile in questo momento.Grazie



Stampa Email