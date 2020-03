I nomadi chi li controlla?

Buonasera,in questo periodo così delicato e allo stesso tempo tragico per la Nostra città e per il mondo intero, mi preme scrivere questo post perchè mi sembra PARADOSSALE E ASSURDO che, chi come me che per fortuna può ancora vantare in un lavoro, pur adoperando le prescritte cautele del caso imposte dal DPCM, si ritrovi al rientro dal lavoro ad essere sottoposto ad eventuali controlli da parte delle forze dell'ordine,quindi motivazione... dichiarazione.... e bla bla bla....

per carità ASSOLUTAMENTE NULLA IN CONTRARIO, anzi approfitto per dare un plauso a tutti gli appartenenti i vari corpi delle forze dell'ordine, fanno si che vengano rispette le direttive del DCPM in merito a questa maledetta situazione che si è creata con sto stramaledetto Covid-19;

la cosa che mi sa di PARDOSSALE E ASSURDO è ritrovarmi a vedere una volante di polizia provinciale che effettua tali controlli sulla dirazione che porta dalla SS106BIS verso località Villaggio Frassa mentre a vista d'occhio, di fronte, precisamente sul piazzale antistante il palazzetto BRILLIA come per magica sono apparse 8 roulotte e 10 automobili con gente che ivi accampata che bivacca TRANQUILLAMENTE.

CHIEDO... MA STA GENTE DA DOVE E' ARRIVATA??? COME E' ARRIVATA??? A CHE TITOLO STA LA???

Per quanto ne so, sia a livello Regionale che Comunale sono in vigore delle ORDINANZE che VIETANO l'accampamento di Roulotte fuori da aree adeguatamente attrezzate e, sinceramente non credo proprio che il piazzale antistante il Brillia si possa considerare area attrezzata per tale scopo o sbaglio?

Spero che tale situazione venga chiarita nell'immediato.

GRAZIE

Un utente Osservatore

Stampa Email