Corigliano, ignobili comportamenti: guanti gettati per strada

Ormai sono diventati nostri oggetti abitudinari. Parliamo dei guanti e delle mascherine. Sono andati a ruba nei negozi più o meno specializzati e nelle farmacie. E tutti, sono pochi quelli che ancora non lo fanno, li indossano. Per andare a fare la spesa, per andare nelle stesse farmacie, sui luoghi di lavoro. Tuttavia, il buonsenso, anzi la civiltà e l’educazione, imporrebbero che, vista l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, sia i guanti che le mascherine venissero smaltiti nella maniera corretta.

Le norme sullo smaltimento specificano che questi oggetti vanno conferiti nei sacchetti della indifferenziata. Invece, per terra, almeno nell’area urbana di Corigliano, si trovano sempre più guanti, gettati soprattutto nei pressi dei supermercati ma non solo, come testimoniato da numerose fotografie inviatemi dai cittadini. Un comportamento ignobile di chi non ha a cuore la salute pubblica e il decoro della nostra città.

Fabio Pistoia

