Fogna rotta rotatoria di Santa Lucia



Vi segnalo che da alcuni giorni fa in via Santo Stefano, angolo via Santa Lucia, c’è una fogna che sversa i suoi liquami sulla strada di Santa Lucia. La puzza e’ tremenda; non è possibile neppure stare sulla terrazza di casa per l’odore nauseabondo. Esiste il coronavirus che deve esser affrontato e risolto prioritariamente ; ma gli operai del servizio tecnico del nostro comune non mi pare che debbano esser destinati alla cura della pandemia ; ne’ tanti altri servizi.

A meno che non si sia deciso che l’unico problema da affrontare sia quello del coronavirus, tralasciando tutti gli altri (fogne rotte comprese) , così moriremo d’altro. L’importante che chi è preposto lo dica, così i cittadini si rassegnano. Non moriremo di coronavirus ma sicuramente per la puzza delle fogne che sversano sulla strade del centro abitato.

Grazie e saluti

Franco Camodeca

Stampa Email