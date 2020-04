Grave violazione della Privacy

Salve concittadini. Oggi ho voluto scrivere a voi, per riuscire ad esprimere la mia rammarica esperienza di stamane. Oggi, 08/04/2020 intorno alle 11:12 del mattino, sono stato coinvolto in una violazione della privacy aperta a tutto il pubblico da parte di un attività del comune di Corigliano Rossano. Essa è una pizzeria del comune, che proprio oggi è riuscita a commettere un errore gravissimo del codice penale (art.167).

Per la precisione, la suddetta pizzeria stamani nel noto social network di messaggistica Whatsapp, è stata complice di una diffusione illecita di dati personali di molti utenti, creando un gruppo senza autorizzazione di nessun utente, condividendo dati personali con persone estranee (circa un centinaio di persone).

Tutto ciò, per il resto dell'utenza in quel momento ha espresso molto rammarico, tra cui fasce di età molto giovani e adulti con impieghi politici.

A riguardo il caso passerà per vie legali, sia per la stessa attività che per l'artefice dell'azione.



Abbiate cura dei vostri dati, sopratutto in un epoca dove ormai nulla è più privato, almeno quel poco che resta fate si che sia vostro.

Vi ringrazio per l'attenzione.

- Giulio R.

