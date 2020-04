Il Covid-19 non ferma l'incivilità

Stiamo vivendo giorni di grande difficoltà ed emergenza, dettati dalla forzata permanenza a casa e dallo stile di vita completamente stravolto. Questo non ha limitato una brutta abitudine che riguarda almeno una parte della popolazione, quella dell'inciviltà. Girando per le strade del paese si trovano una gran quantità di guanti usa e getta, appunto gettati in strada dopo il loro uso,

nel classico stile "Fiera di Maggio a Schiavonea"; I punti più frequentati come i bancomat e le poste presentano pile di guanti utilizzati abbandonati al loro destino, i quali sono molto inquinanti. Soprattutto in questi tempi di emergenza, bisognerebbe fare appello al proprio senso civico ed evitare di andare ad esasperare la situazione mettendoci del nostro e tirandoci, come siamo abituati a fare, la zappa nei piedi da soli

Stampa Email