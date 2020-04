La fontana non funziona più? Ci spostiamo una panchina di sopra!

Tempo addietro venne sollevata sul Blog, dallo scrivente ed a nome di un gruppo di concittadini di Corigliano Scalo, la “chiusura” di una fontanella situata lungo la centralissima via Nazionale, poco prima della “storica” edicola Gradilone e nei pressi di diverse attività commericiali. Da allora, la situazione è cambiata: la fontanella è stata completamente eliminata, lasciando sul marciapiede quel che ne resta, la “base”, da qualche mese a questa parte.

Orbene, sono adesso alcuni attenti cittadini, residenti in via Nazionale nonché titolari di esercizi commerciali ubicati in zona, ad evidenziare la “soluzione” venutasi adesso a creare: una panchina di grosse dimensioni (e, si badi bene, non di legno) è stata “trasferita” da dipendenti comunali per “coprire” la suddetta "base" dell’ormai estinta fontanella. Panchina che era fino a poco tempo fa presente dinnanzi ad un’attività commerciale situata, appunto, qualche metro prima, e per l’esattezza dirimpetto ad un supermercato di via Nazionale.

Morale della favola: la fontanella non c’è più, la sua "base" non è stata rimossa e la panchina itinerante è novità nella realtà, una sorta di giostra ballerina. Meglio di un giro in ottovolante.

Fabio Pistoia

