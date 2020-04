Cantinella, da fine febbraio a fine aprile: i cittadini invocano la riapertura dell’ufficio postale

Il Coronavirus non manda in soffitta, purtroppo, i problemi dell’ordinarietà, quelli che attengono ai servizi e ai diritti dei cittadini, pur se in periodo di stravolgimento delle rispettive quotidianità. Ciò vale anche per l’ufficio postale della popolosa frazione Cantinella, importante presidio non solo per quanti ivi risiedono ma anche per coloro i quali provengono da limitrofe frazioni dell’area urbana coriglianese.

La chiusura temporanea del predetto ufficio, inizialmente indicata con puntualità dalle Poste Italiane per lavori strutturali all’edificio ospitante nel periodo compreso fra il 3 e il 29 febbraio, a distanza di due mesi dal medesimo termine non sembra però essere stata revocata. Ad invocarne l’apertura, pertanto, è un gruppo di cittadini di Cantinella che s’appellano all’Amministrazione comunale affinché la problematica veda, finalmente e definitivamente, positivo esito.

“Pur comprendendo il difficile periodo che stiamo tutti attraversando, chiediamo all’Amministrazione – questo l’appello della locale comunità – di risolvere la situazione della chiusura dell’ufficio postale, per noi prezioso punto di riferimento, soprattutto in questo momento nel quale ci viene giustamente chiesto di limitare gli spostamenti ma poi essere costretti a recarci a Corigliano Scalo per le incombenze legate ai servizi postali. Quanto tempo dovremo ancora attendere per poter usufruire dell’ufficio postale di Cantinella? Molti residenti sono persone anziane o comunque sole e per loro ogni spostamento costituisce fonte di non poche difficoltà. Ci auguriamo che tale vicenda possa essere al più presto definita”.

