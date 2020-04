Degrado Centro Storico, lettera aperta al Sindaco

Al Sig. Sindaco del Comune di Corigliano Rossano Area Urbana Corigliano.

Viviamo un momento particolarmente difficile. Le nostre giornate sono sempre più vuote, la nostra quotidianità è stravolta. Da cittadini corretti stiamo stando in casa e stiamo uscendo solo osservando le regole imposte a fin di bene per tutti. Salta all’occhio, però, Sig. Sindaco, anche affacciandoci solo dai balconi e finestre o quelle poche volte che usciamo per necessità primarie, di vedere il nostro Centro storico non solo abbandonato ma anche molto sporco e trascurato.

Ai lati dei marciapiedi e dei muri la fanno da padrone specialmente ogni tipo di erbacce, cartacce e altra spazzatura. Considerato che gli animi in questo momento particolare non sono molto allegri, sarebbe cosa buona e giusta essere fatti degni di più pulizia, più decoro e più attenzioni in questo Centro storico ormai dimenticato .

All’Assessore con delega al Centro storico, chiediamo di fare una ricognizione per i vari quartieri e prendere appunti sugli interventi da effettuare. Si, vi fate un giretto come quelli che si fanno quando ci sono le elezioni e si chiedono i consensi. E’ giusto che, non solo il Sindaco, ma anche chi lo affianca nella Giunta ascolti e colloqui con i cittadini per provvedere a soddisfare i loro bisogni. E’ necessario dare prova di essere belli, bravi e buoni con l’impegno e il lavoro quotidiano e mantenere le promesse attenzioni urlate sui palchi, evitando di costringere i cittadini a farvi questi vergognosi appelli. E’ infatti vergognoso ed umiliante per un cittadino chiedere la pulizia delle strade invase da erbacce ed immondizia, ed è così che noi oggi ci sentiamo, umiliati.

Se non riuscite ad assicurare la manutenzione e la pulizia ordinaria come potrete fare fronte ai problemi enormi che la pandemia presenta? In questo momento tanto difficile per tutti, voi dovete rappresentare per tutti noi cittadini, un punto fermo. Solo dando le dovute attenzioni, almeno quelle ordinarie, senza bisogno di dovere chiedere di pulire le strade o di sostituire le lampadine fulminate, i cittadini potranno sentirsi al sicuro e sicuri di aver scelto bene.

Gennaro Tempestoso

