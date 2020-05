Indietro l’orologio!! È stato tutto inutile??

Scrivo poiché stamani ho potuto constatare da cittadina con profonda delusione,l’atteggiamento dei concittadini nonché del gestore dell’ipermercato ....................presso lo scalo di Corigliano, la vicenda è questa: recandomi alle ore 11:00 per effettuare gli acquisti, mi rendo subito conto che al di fuori non v’era in attesa nessuno, né tantomeno il personale addetto al contingentamento degli ingressi .

Sorpresa da ciò entro e con mia grande sorpresa all’interno uno spettacolo indegno il negozio affollato come se nulla fosse accaduto, clienti in tutte le corsie; in fila al banco salumi dove alla mia presenza eravamo in 15 (compresi i dipendenti) oltre alle altre numerose persone presenti negli altri reparti; ciò ritengo sia vergognoso non si può gestire in modo irresponsabile la riapertura così tanto attesa! Chiedo al gestore dì adeguarsi e inoltre faccio presente che i controlli delle autorità non devono latitare in questa fase; si rischia che coloro che hanno rispettato le misure debbano pagare per gli errori degli altri!!

