Corigliano Rossano, una Città che muore!

Ancora una volta siamo costretti ad assistere alla desolante realtà che vive la nostra Città di Corigliano Rossano, in modo particolare l’area Urbana di Corigliano, nello specifico, tra via Fontanelle e Via Leopardi, vicino ad una Chiesa ed a 2 plessi scolastici. Una vergogna già denunciata il 6 maggio, ma che non ha trovato nessuna soluzione, anzi, il problema aumenta per la situazione “caos” rifiuti che si è creata nella nostra Città.

Se non ci siamo ammalati di Coronavirus Covid-19, presto, rischiamo di ammalarci di malaria, tifo, colera o di qualche altra malattia. La terza città della Calabria non merita una situazione del genere. Per i residenti, per chi lavora in quella zona, tra l’altro in vista della riapertura ai fedeli della Chiesa, la situazione è davvero grave. Sporcizia, odore nauseante, zanzare, topi, di tutto e di più. La situazione sta degenerando a livello ambientale e sanitario. Non esiste solo il coronavirus e non può diventare il coronavirus la scusante di tutti i problemi. Chi amministra questa Città, la renda “decorosa” e pulita, non stiamo chiedendo niente di eccezionale, stiamo chiedendo l’ordinario, la pulizia, a difesa, soprattutto, della salute dei cittadini. Se non volete farlo per le mie parole, fatelo per quella “Madonnina” sul piazzale della Chiesa, invasa da erbacce e sporcizia. Con la salute della gente non si scherza!

francesco caputo

Stampa Email