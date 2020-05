Torricella Superiore, le fogne scaricano nel fossato. L’appello dei cittadini al Comune

Disagi. Sono quelli che vivono, loro malgrado, i cittadini residenti in quel di Torricella Superiore, frazione del comune di Corigliano Rossano, e precisamente le famiglie residenti in via Mar Caspio. Da qui, infatti, si leva un accorato appello all’indirizzo dell’Amministrazione comunale e dei preposti uffici dell’ente: “La rete fognaria non funzionante correttamente ci impedisce di vivere serenamente.

Anzi, la situazione di incombente rischio quotidiano di carattere igienico-sanitario è ormai intollerabile, temiamo per la nostra salute e, soprattutto, per quella dei nostri figli. Abbiamo ripetutamente interpellato il Comune, poiché il problema della fogna che scarica nel fossato non è certamente nuovo, ma ancora oggi attendiamo risposte. Come possiamo continuare a vivere così?”.

Fin qui l’Sos dei cittadini residenti nella zona interessata dalla problematica, comprensibile fonte di cattivi odori e legittima preoccupazione.

Fabio Pistoia

