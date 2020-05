Fabrizio Grande, la protesta dei cittadini: "Abbiamo votato questo sindaco ma nulla è cambiato (già prima della pandemia)”

“Vorremo far vedere al nostro caro sindaco in carica da quasi un anno, votato da tutti noi, in che situazione ci va vivere. Possiamo capire tutto, che non ha trovato una situazione facile creata dalle vecchie Amministrazioni, emergenza acqua, spazzatura, ma questo a distanza di un anno di carica come primo cittadino lo troviamo scorretto nei confronti di un popolo che ha voluto lui al comando”.

È quanto scrivono alcune famiglie di Corigliano Rossano residenti nella frazione Fabrizio Grande, allegando foto e video della situazione, a dir poco degradante e pericolosa per pedoni e automobilisti, nella quale versano le arterie stradali della zona.

“Ricordiamo bene le sue promesse in campagna elettorale, “strade pulite, niente buche” e chi più ne ha più ne metta. Ora però – è scritto nella missiva dei cittadini – non bisogna dire che tutto si è bloccato per l’emergenza Covid-19, anche perché questa emergenza è esplosa a marzo; la nostra domanda è molto semplice: a marzo pandemia mondiale e si blocca tutto, ma nei mesi precedenti? Non ci sembra che a distanza di un anno sia cambiato qualcosa, anzi il Comune ha fatto mettere un po' di catrame in alcuni punti, ma tutto il resto? Le macchine alla concessionaria si pagano e non le regalano e se si rompono il meccanico dobbiamo anche pagarlo. Viviamo nello squallore più assoluto, buche, puzza, sporcizia, tra poco ci sarà una nuova emergenza: il coleravirus 2020. Non ne possiamo più!”.

Fabio Pistoia



Stampa Email