Diritto di sapere

Ma possibile che a segnalare un problema si venga accusati di fare propaganda politica? Dobbiamo stare tutti zitti e non chiedere delucidazioni relativi ai disagi che la Comunità sta vivendo? Nessuno attribuisce responsabilità, ma da ché il mondo è mondo il cittadino ha diritto di chiedere determinati servizi, che paga profumatamente, e di ottenere risposte in caso di dubbi sui tempi e sui modi di risolvere le difficoltà in atto.

Lo stesso metodo di protestare per deficienze nei servizi , ma in modo molto più accentuato, veniva praticato - giustamente - da chi ora sembra infastidito da tale atteggiamento di una parte della popolazione. La situazione non è più sostenibile. Abbiamo bisogno di sapere e di conoscere eventuali programmi e contromisure per far fronte a questo disastro ambientale e umano.

