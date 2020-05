Quando lo togliete dalle .....?

Ci troviamo in C.da Piana Caruso, area urbana Corigliano Calabro. Questo cassonetto della spazzatura si trova in queste condizioni da 4 mesi. Fa parte dell'arredo urbano, in questa splendida cornice montana? E non di dica che non si può intervenire per l'emergenza sanitaria o dei rifiuti. Sollecito l'EcoRoss e il Sindaco a tal proposito.

Un cittadino stufo di Piana Caruso

Stampa Email