Bravo Sindaco

Perché lamentarsi sempre ed a ogni costo, quando tutto va bene!!!!!!!!!! Cosa volete dal Sig. Sindaco?

Analizziamo:

1. Nel Centro Storico le strade sono belle, percorribili, senza buche, integre;

2. La spazzatura non esiste, siamo noi cittadini che siamo sporchi perché la produciamo;

3. Di acqua ne abbiamo in abbondanza e coloro i quali si lamentano lo fanno perché ne hanno troppa e la sprecano;

4. Le strade sono pulitissime, siamo noi cittadini che sporchiamo;

5. I sampietrini tutti al loro posto, non appena ne saltano cento o anche di più, accorrono subito a rimetterli tutti a posto; Palazzo Bianchi è animato da Uffici e Assessorati e domina una piazza del popolo ricca di vita. I rioni che la circondano sono stati riqualificati per servire l’importante Sede della nuova Municipalità.

6. Il Castello, è pronto a ricevere i turisti con nuovi uffici, negozi e punti di ristoro;

7. Lo Scalo dotato di fogne funzionanti, senza il minimo cattivo odore, il Centro di eccellenza chiuso per non consumarlo e deteriorarlo e anche qui non si intravede nessuna buca sulle strade né si nota un filo d’erba. Gli spiazzi e le piazze pulitissime. Anche l’acqua allo Scalo è abbondante e limpidissima tanto da poterla bere.

8. Schiavonea profumatissima, ogni mattina il suo buono odore è simile a quello degli Champs-Elysèe;

9. L’illuminazione pubblica abbaglia tutto ciò che è fermo o in movimento, particolarmente nelle periferie.

10. Le buche a Schiavonea e Fabrizio non esistono, le strade sono un tappeto, come in tutto il resto del territorio dell’ex comune di Corigliano.

Fermiamoci qui .In un altro episodio parleremo di Cantinella, Piana Caruso, San Nico, Fabrizio, Torricella e altro.

A Corigliano va tutto bene grazie alla fusione che ha migliorato la vita di tutti, meglio non lamentarsi perché altrimenti diventiamo campanilisti.

Dobbiamo pensare a Rossano, terra del Sindaco, abbandonata, che ha bisogno di sostegno. E il Sindaco fa bene a trasferire, in momenti come quelli che stiamo vivendo, tutto nella sua Rossano. Corigliano ha già tutto! Basta!!!! Finitela con le lamentele!!!

UN CITTADINO FELICE

Gennaro TEMPESTOSO

