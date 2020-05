Trasporti urbani inefficienti

Da un paio di giorni a questa parte hanno messo un miserabile autobus in più, visto che viaggiava un solo pulmann che copriva tutta la mattinata e un altro che copriva tutto il pomeriggio per tutto il tragitto da Schiavonea a Corigliano paese.

Visto che siccome più di 8 passeggeri non potevano giustamente salire parecchi compresi il sottoscritto rimanevano a piedi ,ora hanno aggiunto una corsa in più di mattina, però fanno pagare il biglietto mentre prima non si pagava. Ora volevo fare osservare che è giusto pagare il biglietto, ma è giusto anche avere un servizio adeguato poiché non è cambiato quasi nulla in quanto sono ancora rimasto a piedi lo stesso, allora arrivato a questo punto pretendo qualche corsa in più perché non è possibile aspettare un sacco di tempo con la paura di rimanere a piedi.

