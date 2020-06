Una giungla al posto delle aiuole

C’era una volta la villetta Madonna della Catena-“Gallo d’Oro”.

Novelli Tarzan dell’area urbana coriglianese, tuttavia senza la lieta compagnia dell’affascinante Jane e della simpatica Cita. È il triste declino dei cittadini residenti nel popoloso quartiere di Madonna della Catena – “Gallo d’Oro”, nel cuore dello Scalo, tra le aree “storiche” del territorio comunale e ove insistono numerose abitazioni nonché uffici e attività commerciali.

Cittadini che, in effetti, hanno ormai a che fare con quello che dovrebbe essere il decoro urbano, con elementi di verde pubblico, fiori ed aiuole, frattanto trasformatosi in giungle a cielo aperto. E’ il caso, ma solo a mo’ di esempio, della villetta di zona Madonna della Catena, un tempo caratteristico punto di ritrovo con panchine non divelte e tanto verde pubblico ben curato, oasi rigenerativa per le famiglie della zona ma non solo. Da anni versa in cattive condizioni di degrado, incuria e abbandono e non si è di recente registrato, in merito, alcun genere di positive novità. Al comportamento di taluni incivili, che gettano per strada e anche all’interno della villetta rifiuti e finanche materiali ingombranti, s’unisce l’assenza totale di interventi di pulizia e bonifica della madesima area nonché di manutenzione all’uopo occorrente. Non resta che auspicare, anche in questa occasione, la presenza dell’Amministrazione comunale per restituire decoro e dignità ad un luogo deputato a favorire l’aggregazione e la socialità.

Fabio Pistoia

