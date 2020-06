Piazza Sibari, ai bambini è vietato giocare: le buche la fanno da padrone

Porta il nome di Sibari ma della culla della civiltà ha davvero ben poco, anzi nulla. Piazza Sibari, posta nelle immediate vicinanze di via Crotone, a due passi da via Nazionale e nel cuore di Corigliano Scalo, ove insistono numerosi alloggi di edilizia residenziale pubblica, rappresenza un vero e proprio schiaffo alla dignità umana.

Sono, infatti, gli stessi cittadini che abitano nel quartiere a denunciare la vigente situazione: la strada è come se non ci fosse ormai più, divenuta un vero e proprio gran “cratere” a cielo aperto.

“Le nostre famiglie sono abbandonate dal Comune. I bambini non possono giocare sotto casa o andare in bicicletta altrimenti c’è il rischio di cadere, come già accaduto, e stessa cosa dicasi per persone avanti con l’età. Siamo nel totale degrado, e certamente non da oggi, ma nessuna novità – dichiarano i residenti – si è vista con la nuova Amministrazione comunale. Eppure siamo cittadini, eppure paghiamo le tasse, eppure siamo persone come tutte le altre. È vero che il problema delle buche stradali interessa quasi tutta Corigliano, ma qui in Piazza Sibari la situazione è divenuta insostenibile”.

Fabio Pistoia

