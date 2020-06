Apollinara nel degrado, il grido di Manna: “Abbandonati da Amministrazione e anche dall’opposizione”

Fatiscenti condizioni del campetto di calcio situato accanto la chiesa parrocchiale, assenza di rete fognaria in intere zone della frazione, con gravi e immaginabili disagi per le famiglie ivi residenti, nonché situazione, a dir poco deplorevole, nella quale versa l’area ex rifornimento di benzina, divenuta una discarica a cielo aperto per l’inciviltà di talue persone ma anche per l’assenza d’interventi da parte delle preposte istituzioni.

È questa, pur se in estrema sintesi, la fotografia odierna della popolosa contrada Apollinara, delle cui problematiche si fa portavoce, oggi come ieri, la signora Carmela Manna, da sempre attenta e sensibile alle istanze e alle necessità del luogo.

“Viviamo, se così si può dire, in condizioni vergognose: Apollinara – dichiara Manna – è stata letteralmente dimenticata da tutti. È forse troppo chiedere il rispetto dei più elementari diritti visto che siamo cittadini che paghiamo le tasse, quali ad esempio avere un luogo degno di questo nome dove far giocare i nostri bambini, nonché coprire l’intera frazione, e non solo una parte com’è attualmente, della rete fognaria? Soprattutto adesso che s’avvicina la stagione estiva, le problematiche di carattere igienico-sanitario torneranno a riproporsi in tutta la loro drammaticità. E poi – prosegue la signora Manna – com’è possibile continuare ad assistere inermi all’indecoroso “spettacolo” presente laddove ormai da anni non sorge più un rifornimento di benzina, con ruderi abbandonati e pericolosi odori sprigionati dai rifiuti d’ogni genere ammassati, compresi pneumatici? Perché l’Amministrazione comunale non interviene per ripristinare le idonee condizioni di vivibilità per tutti noi cittadini residenti ad Apollinara, con servizi funzionanti e non solo promesse? Ci chiediamo che fine abbia fatto il Sindaco Flavio Stasi che doveva cambiare il volto di questa nostra città, mentre invece tutta Corigliano è nel più completo degrado e isolamento, ma siamo stati abbandonati anche da alcuni esponenti dell’opposizione, e ci riferiamo al consigliere comunale Francesco Madeo, il quale non si è più fatto sentire e vedere dalla comunità di Apollinara. Poco importa: noi continueremo in autonomia la nostra battaglia per restituire decoro e dignità a questa importante zona del territorio comunale fino a quando il Comune non si deciderà ad intervenire!”.

Fabio Pistoia

Stampa Email